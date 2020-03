Rotam prende suspeito por tráfico de drogas e posse irregular de munição, em Ivaiporã

Após atender uma solicitação anônima, na madrugada deste sábado (21), onde moradores das proximidades do Cemitério Municipal de Ivaiporã avistaram indivíduos pulando o portão lateral do cemitério, e que esses indivíduos estavam quebrando túmulos para guardar drogas, a equipe da Rotam da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (PM) prendeu um suspeito por tráfico de drogas e posse irregular de munição.



Durante as buscas pelo cemitério, um dos policiais que ficou na Rua Alvorada avistou um indivíduo andando a beira do muro do cemitério conhecido das equipes policiais com várias denúncias, que realizava o comércio de drogas no local. Os policiais tinham ainda informações (inclusive com fotos) das redes sociais, onde o suspeito frequentemente postava fotos de munições, arma de fogo e drogas, e que também utilizava-se de frases que denegriam a imagem da PMPR.

Ao ser questionado, a respeito das denúncias, o mesmo informou a equipe que as munições eram dele e que estavam em sua residência, e que as referidas munições eram da época que ele servia o quartel. Ao ser indagado a respeito das drogas ele afirmou que havia uma porção de 25 gramas em seu quarto de baixo da cama, sendo que autorizou a equipe a ir até a residência que ficava próximo da abordagem.



Ele relatou ainda, que recentemente havia comprado 250 gramas de maconha para revender, e que naquele momento havia guardado na residência apenas a quantidade localizada, pois já havia vendido o restante anteriormente. A PM esteve na casa e localizou as munições e drogas.

Diante dos fatos, foi conduzido até a 54ª Delegacia Regional de Polícia para procedimentos cabíveis.