PRF apreende camionete carregada com maconha em Mandaguari

Na tarde desta sexta-feira, (20), por volta das 16h50, na BR 376 km 201, defronte a Unidade Operacional da PRF em Mandaguari, agentes da Polícia Rodoviária Federal, (PRF), abordaram uma caminhonete Fiat Strada conduzida por um homem de 31 anos.

Iniciado a fiscalização, os agentes de imediato perceberam volumes envolvidos em fitas plásticas, atrás do banco do motorista e também do passageiro.

Questionado, o condutor acabou confessando se tratar de maconha. Na sequência, também foi verificado que na caçamba do veículo havia volumes com drogas.

Ao todo, os agentes da PRF encontraram no interior e também no compartimento de carga deste utilitário, 13 volumes, totalizando 259 kg de maconha.

O condutor confessou aos agentes ter pego esse entorpecente na cidade de Guaíra, na região Noroeste e pretendia levá-lo até Londrina, região Norte do Estado do Paraná.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado, juntamente com o veículo e a droga, à Delegacia da Polícia Civil de Mandaguari.

O tráfico de drogas tem pena que varia de 5 a 15 anos de reclusão.

Desfecho

Após aprofundamento da vistoria e de trabalhos de identificação veicular, descobriu-se que a Fiat Strada utilizada para o transporte da maconha, havia sido furtada em 19 de julho de 2019, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

Os agentes da PRF suspeitaram dos sinais identificadores e também do CRLV do veículo, pois aqueles apresentavam marcas de raspagem, e este, números inexistentes no órgão de trânsito.

O condutor além de responder pelo crime de tráfico de drogas, também responderá por adulteração de sinais identificadores do veículo e receptação.