Departamento de Saúde de Ivaiporã emite nota sobre casos suspeitos de coronavírus

A Prefeitura Municipal de Ivaiporã, através do Departamento Municipal de Saúde, vem esclarecer sobre os pacientes com suspeitas de COVID-19 no nosso município e trazer outras orientações.

Oficialmente estamos acompanhando o estado de saúde de quatro enfermos adultos, que estão isolados socialmente em suas casas há aproximadamente seis dias, com sintomas do vírus, mas sem necessidade de intervenção médica.

Dois desses pacientes, que são oriundos da europa, tiveram amostras coletadas para exames no Lacen em Curitiba. Oficialmente, conforme publicado hoje, eles são verdadeiramente suspeitos e em breve teremos o resultado final.



Para os outros dois pacientes não houve a necessidade da coleta de amostra, pois o quadro de saúde deles, apesar de apresentarem os sintomas do vírus, é estável.

Hoje é realizado exames, conforme definição do Ministério da Saúde, em apenas pacientes oriundos de outros países ou dos estados do Rio, São Paulo, SC e Rio Grande do Sul e que apresentem sintomas do COVID-19.

Visando segurar a proliferação do vírus, certeiramente a Prefeitura de Ivaiporã, através de nosso prefeito Miguel Amaral, já emitiu dois Decretos Leis estabelecendo procedimentos normativos que visam evitar aglomerações de pessoas nos diversos ambientes de nossa cidade. Cabe agora a nós cidadãos do bem cumprir os Decretos afim de se evitar um mal maior a nós mesmos. Novos Decretos poderão ser emitidos, sempre visando a redução na circulação do COVID-19 em nosso município.

Por outro lado, o Departamento Municipal de Saúde, vem, através de seus profissionais de saúde, realizando orientações e treinamentos internos, sempre com o objetivo de reduzirmos ao máximo esta endemia entre as pessoas.

Tratamentos eletivos terão de esperar a passagem deste "furacão" chamado COVID-19, pois aqueles pacientes em situação com quadro mais agravado serão atendidos dentro de uma normalidade especial.

Solicito que todos os pacientes que apresentarem algum sintoma de gripe (coriza, dor de garganta, dores de cabeça), permaneçam dentro de suas casas, de preferência isolados em quartos, com o uso de máscara e medicação para gripes normais.

Aqueles que apresentarem os sintomas acima, diarréia, dificuldade de respiração e febre, devem procurar uma UBS mais próxima de sua casa. Nesta Unidade de Saúde há médico, enfermeiro e técnicos que estão preparados para atendê-lo da melhor forma possível.

Não procurem o Hospital Municipal, pois seu atendimento poderá ser demorado e assim lhe trazer mais problemas à sua saúde.

Agradecimentos

Registramos aqui, os nossos sinceros parabéns a esta classe de profissionais da Saúde (enfermeiros, médicos, pessoal da limpeza, técnicos, agentes e outros aqui não mencionados) que, juntos, estão na linha de frente, lutando bravamente contra este mal que aflige e está tirando a vida neste momento de milhares de pessoas inocentes no mundo.



Esperamos ter esclarecido muitas dúvidas e nos colocamos à disposição de todos, no Departamento de Saúde. Evitem aglomeração de pessoas. Não saiam de suas casas. Estejam com suas famílias.