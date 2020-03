Empresa argentina inicia obra de planta industrial em Ivaiporã

Alejandro Rodríguez Tomietto, presidente da empresa Prensas La Mundial, de Buenos Aires, assinou na quarta-feira (18) no Parque Industrial II com a Concrevale Pré Moldados e Estruturas Metálicas, o contrato para a construção do primeiro galpão da linha de produção da empresa que será instalada em Ivaiporã.

A empresa trabalha com a produção de tornos industriais, hidráulicos e produtos na linha de alimentação automática. O terreno foi cedido pela Prefeitura através contrato de concessão de uso. No início da produção industrial, a empresa prevê a contratação de 70 funcionários.

Conforme Caio Maciel, da Concrevale, o primeiro galpão terá área construída de 1.8 mil metros quadrados. “Se tudo correr bem, não houver nenhum atrapalho, a nossa parte de pilares, paredes e cobertura nós entregamos até o final do ano”.



O prefeito Miguel Amaral que também participou da solenidade da assinatura do contrato lembra que é um projeto que vem sendo negociado há mais de cinco anos.

“As conversas iniciaram quando eu ainda era o presidente da associação comercial. Na gestão anterior (Carlos Gil) o município cedeu o terreno e nós fizemos a terraplanagem. Quero agradecer ao Alejandro que adequou as necessidades burocráticas, e agora está apto para começar a construção”, disse.