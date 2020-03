Ivaiporã  fecha comércio a partir de segunda-feira

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral (PSL) assinou nesta sexta-feira (20) decreto com medidas contra o Covid-19. Em reunião com a Associação Comercial Industrial e Serviços (Acisi) ficou definido pelo fechamento do comércio por 15 dias, com entrada em vigor a partir de segunda-feira.

As industrias e prestadores de serviço também são atingidas pelo decreto, exceção das produtoras de alimentos e que têm produtos perecíveis como matéria-prima

Bares, restaurantes e lanchonetes só funcionarão em sistema de delivery, não podendo ser abertos ao público. As empresas do comércio podem manter o atendimento online ou por telefone e executar a entrega direta ao consumidor.

Fica autorizado o funcionamento de clínicas, serviços de saúde de urgência, farmácias, laboratórios de análises clínicas, postos de combustível, distribuidoras de gás, serviços funerários, mercados, supermercados, padarias, açougues, quitandas e cartórios, mas todos com restrição de apenas 10 pessoas no interior. Nos supermercados no máximo 30 pessoas.



Também deverão ser estabelecidos critérios para impedir que os consumidores comprem em quantidade que caracterize formação de estoque. Em caso de descumprimento, as multas são entre R$ 500 a R$ 5 mil.



Uma nova avaliação será feita ao final da primeira semana, com a participação de profissionais a Secretaria de Saúde, do Ministério Público e da Associação Comercial Industrial e Serviços (ACISI) para avaliar o cenário .