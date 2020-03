Dois casos suspeitos do novo coronavírus são investigados em Ivaiporã. A informação foi divulgada por meio do boletim da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Segundo informações apuradas junto a prefeitura, amostras de quatro pessoas com suspeita de coronavírus foram encaminhadas ao Laboratório Central do Paraná (Lacen), contudo, apenas dois exames entraram no sistema e foram divulgados no boletim da Sesa. Pelo menos duas pessoas já estão em isolamento domiciliar.

No total, o Paraná tem 36 casos confirmados, 202 suspeitos e 137 descartados.