Maringá lidera em casos suspeitos de coronavírus no norte do Estado

Maringá é o município com maior número de casos suspeitos do novo coronavírus, na região norte do Paraná. Boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado nesta sexta-feira (20), revela 12 casos em investigação. Apenas um caso da doença foi confirmado, segundo o relatório.

Conforme o boletim, Maringá fica atrás de Curitiba (50), Foz do Iguaçu (30), Ponta Grossa (19) e Cascavel (15).

Londrina, outro município do norte do Estado, tem 12 casos suspeitos e três confirmados do novo coronavírus.