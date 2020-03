Polícia Civil realiza operação em Jandaia do Sul e prende envolvidos em tentativa de assassinato

Policias Civis da equipe operacional da 17ª Subdivisão de Apucarana comandados pelo delegado chefe Dr. Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, participaram de ação conjunta com a delegacia de Jandaia do Sul na manhã desta sexta-feira (20). Cinco pessoas foram presas.

Conforme o delegado das cinco pessoas presas, quatro são suspeitos pelo crime de homicídio tentando.

Ainda segundo o delegado, as investigações foram realizadas pela delegacia de Jandaia do Sul, sob o comando do delegado Dr. Gustavo de Pinho Alves, os investigados teriam participação em tentativa de homicídio contra duas pessoas, ocorridas no mês de fevereiro na cidade.



Durante a operação, a polícia encontrou maconha. As investigações continuam para localizar um último suspeito com envolvimento na tentativa de homicídio, que encontra-se foragido.