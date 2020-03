Câmara de Ivaiporã suspende atividades por 15 dias para prevenção ao COVID-19

O presidente da Câmara de Vereadores de Ivaiporã, Eder Bueno (PP), assinou na quinta-feira (19) resolução suspendendo as atividades legislativas por 15 dias, que poderá ser prorrogada, a critério do presidente do Poder Legislativo, conforme cenário da pandemia do Coronavírus. Todos os servidores e estagiários foram dispensados, sem prejuízos da remuneração.

Conforme Bueno, estão suspensas a realização de sessões ordinárias, audiências públicas e atividades administrativas, como recebimento da população, e eventuais esclarecimentos dos servidores. Caso o município envie algum projeto de lei ou medida provisória em regime de urgência, a Câmara deverá atuar de portas fechadas. Só liberando o acesso para servidores e vereadores.



“Não podemos colocar em risco os servidores, nem a população. A Câmara recebe visitas o dia inteiro, são muitas pessoas andando pelos corredores provocando aglomeração, o que pode gerar risco a saúde das pessoas neste momento”, diz Bueno.