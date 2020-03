Ladrão furta potes de sorvetes, em Ivaiporã

Na madrugada de quinta-feira (19), o morador da Rua José de Alencar estava na casa com a família, quando ouviu barulho na parte de baixo da residência, e os cachorros dos vizinhos latindo. Ao falar alto, ouviu que alguém teria pulado o muro para correr, momento que acionou a Polícia Militar (PM).

No local, a equipe da PM realizou vistoria na residência, parte interna e externa, checando que não havia mais ninguém. A vítima relatou que sentiu falta de alguns potes de sorvetes. Disse ainda que a máquina de empacotamento de picolés, estaria perto do muro, e que provavelmente quem entrou no quintal, teria tentando subtraí-la também.