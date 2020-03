Homem invade casa e agride marido da ex-esposa, em Jardim Alegre

Na noite de quinta-feira (19), no centro de Jardim Alegre, um homem invadiu a casa da ex-convivente. Ele pulou o muro, arrebentou a porta da casa, e partiu para cima do atual marido da ex.



A mulher relatou para a Polícia Militar (PM) que a luta corporal resultou em lesões nas mãos, barriga e cabeça do atual marido. Disse ainda, que o autor tomou posse de um machado, momento que o marido conseguiu tomar das mãos do autor e acertá-lo, cessando as agressões. Na sequência, o ex-marido fugiu tomando rumo ignorado.

Diante dos fatos e em posse das características do autor, a PM realizou patrulhamento, porém, não logrou êxito.