Ivaiporã levanta R$ 2 mi para compra de maquinários

O prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto Amaral (PSL) assinou na quinta-feira (19), um contrato de financiamento do Programa Eficiência Municipal, do Banco do Brasil. O contrato de R$ 2 milhões será utilizado para a aquisição de máquinas, equipamentos e veículos atender a manutenção da malha asfáltica e estradas rurais.

Conforme Miguel Amaral serão adquiridos dois caminhões truques com caçamba e tracionados, uma escavadeira hidráulica grande, um rolo compactador pesado e uma vibroacabadora para asfalto - equipamento que executa a aplicação, nivelamento e pré-compactação do concreto asfáltico em obras de pavimentação.

“A ideia de adquirir uma vibroacabora é ter mais durabilidade do asfalto já que a aplicação é feita com Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), que tem durabilidade de 15 anos, enquanto o recape asfáltico com o asfalto PMF (Pré Misturado a Frio), dura em torno de 4 anos. Além disso, com a vibroacabora os custos serão reduzidos. Os equipamentos também são estratégicos para agricultura, como o rolo compactador de 14 toneladas que vai dar manutenção das estradas rurais”.

O gerente do Banco do Brasil, Jucelito Antônio Lando destacou a parceria com a Prefeitura de Ivaiporã. “Graças a Deus o bom relacionamento e a boa condição da administração municipal permitiram ao banco disponibilizar essa linha. Isso demonstra que o Banco do Brasil acredita nos municípios”.



Também participaram da assinatura, o gerente da Plataforma Governo, Wendel Carlos Alves; o assistente da Plataforma Governo, Juliano Carlos Molinari Camarg; o secretário de administração, Juracy Vitório Dias; o secretário de viação Elizeu Magri e Gisele Baraldi Martins do setor de administração.