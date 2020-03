Comércio de Jandaia do Sul será fechado a partir de segunda-feira (23)

Ficou definido que a partir desta segunda-feira (23) o comércio e as indústrias de Jandaia do Sul irão parar pelo período de 10 dias, por causa da pandemia de coronavírus. Farmácias, mercados, distribuidoras de gás e água, açougues e padarias podem funcionar normalmente, mas que sejam reforçadas todas as medidas de proteção e prevenção.

O prefeito “Ditão” reforçou a decisão e a necessidade da medida. “Decidimos por bem e também seguindo nossos municípios vizinhos optar pela paralisação do nosso comércio. A gente sabe da dificuldade que é para nosso comércio, mas essa ação é necessária para conter o avanço desse vírus e também como medida de precaução,” disse o prefeito.

O Presidente da ACEJAN, Marcos Alexandre Dário fez um apelo à população que se conscientizem, que ao irem a uma farmácia ou mercado, comprem apenas o que precisem, sem exageros, para que não falte ao próximo. E que essas medidas são necessárias pelo bem comum de nossa cidade e que todos entendam e colaborem.

Durante a semana, a prefeitura já havia decretado outras medidas cautelares como suspensão das aulas da rede municipal e privada, suspensão de jogos, competições e o fechamento dos espaços públicos para que não haja aglomerações de pessoas.