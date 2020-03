Morreu nesta quarta-feira (19) no Hospital Norte do Paraná (Honpar), em Arapongas, o londrinense José Fernando Bento, de 32 anos, vítima de acidente de trânsito na rodovia PR 466, no trevo de Ivaiporã.

Ele era uma das duas vítimas do acidente que ocorreu em 14 de fevereiro, que envolveu três carros.