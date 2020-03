Município de Faxinal investiga dois casos suspeitos de coronavírus

Devido ao surgimento do novo Coronavírus e a declaração da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a pandemia, a Secretaria da Saúde de Faxinal alerta à população para que tenha cuidado com a propagação de fake News (Notícias falsas).

Boletim Epidemiológico emitido às 17h00 de quarta-feira (18), pelos profissionais de saúde do Município, confirmam que, até o momento, Faxinal possui dois casos suspeitos que estão em quarentena e já feito coleta para exames e encaminhados para o Laboratório Central do Estado do Paraná – LACEN.

Segundo a Secretaria de Saúde do Município, Marcela Carvalho Rodrigues, os dois pacientes estão bem e sem nenhuma alteração grave.

“O que quero dizer para a população é que fiquem tranquilos, os dois pacientes seguem bem graças a Deus e não tem sinais de gravidade. Contamos com a colaboração da população para não espalharem boatos em grupos e redes sociais sem conhecimento do que realmente está acontecendo. Temos que ter mais amor ao próximo e não ficar espalhando terror”, frisou a secretária.

A Pasta ressalta que o Município está preparado para o atendimento de possíveis casos, conforme orientações do Ministério da Saúde. Já foi elaborado pela Vigilância Epidemiológica do Município um fluxo de atendimento e de coleta de material, além de orientar sobre a definição dos casos suspeitos e direcionar os profissionais sobre onde e como notificar os casos suspeitos. Os profissionais de saúde das Unidades de Saúde (UBS) e Pronto-Atendimento 24 horas já foram orientados de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde.

A Prefeitura e Secretaria de Saúde também disponibilizou serviço de plantão de informações para a população pelos telefones: (43) 3461 - 16 - 51 e 3461 - 38 - 38 ou 996 - 05 – 20 - 25 que conta com equipe multidisciplinar de saúde para esclarecimento de dúvidas sobre o novo vírus. Além disso, orientações também podem ser obtidas junto às Unidades do SAMU 192 ou Defesa Civil pelo 199.

Canal de informação

O Ministério da Saúde disponibiliza informações relevantes sobre o coronavírus, bem como atualizações dos casos da doença no País, no site

do Ministério da Saúde - https://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/coronavirus