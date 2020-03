Homem  é preso em Borrazópolis após agredir irmã de 72 anos

Uma idosa de 72 anos foi agredida pelo irmão de 62 anos, com um soco na nuca na quarta-feira (18), em Borrazópolis. Ele recebeu voz de prisão, e ambas as partes foram encaminhadas para a 53ª Delegacia Regional de Faxinal.

De acordo com a Polícia Militar, o caso foi registrado na Rua Rio de Janeiro. A idosa relatou aos policiais que é responsável pelo cartão de benefício do irmão e por fazer as compras e pagamentos das contas.



Por volta das 13h50min, o irmão foi até a casa dela alegando que ela teria mandado entregar carne estragada para ele, onde veio a agredi-la com um soco na nuca.