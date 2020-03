 Atividades devocionais no Santuário Santa Rita no próximo domingo estão canceladas

A direção do Santuário de Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, divulgou no início da noite de quarta-feira (18), que as atividades devocionais, como novenas e missas, que seriam realizadas no próximo domingo (22), dia devocional a santa, estão suspensas.

Conforme a nota divulgada pelo santuário, que vem assinada pelos padres Célio Tarozo e Marcelo de Pádua, a medida foi tomada com base nos decretos do Governo do Estado e da prefeitura municipal de Lunardelli, que impõe a não aglomeração como forma de prevenção a disseminação do coronavírus (COVID-19).

A decisão também conta com o total consentimento do bispo diocesano. A respeito das celebrações para os fiéis da cidade, a igreja estará repassando os horários e as decisões nos próximos dias. A maior preocupação está, além da aglomeração de pessoas, no trânsito de turistas na cidade, visto que o santuário recebe pessoas de várias cidades do estado e de outras regiões do país.

Em resumo, fica orientado os devotos que as atividades estão suspensas nos próximos domingos e dias devocionais, sendo a decisão revogado conforme a flexibilidade dos decretos já mencionados. A direção informa que reunirá esforços para que a evangelização continue através das redes sociais e outros meios de comunicação.

* Com informações Canal HP