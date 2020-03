Prefeito José Isalberti assina decreto com medidas preventivas para evitar coronavirus

O Governo Municipal de São Pedro do Ivaí, por meio do Decreto 029/2020 de 18 de março, determinou algumas medidas preventivas para evitar a propagação do coronavírus no município.

Entre elas, estão a suspensão de aulas na rede municipal de ensino a partir de 19 de março, medida que também vale para os CMEI’s. Além disso, todas as atividades educacionais, esportivas e de lazer oferecidas pelo município foram suspensas por tempo indeterminado. Ainda em relação à educação, o prefeito explica a suspensão de aulas também é recomendada para o ensino privado e entidades, como a APAE.

Além disso, ficam suspensas a partir de 19 de março por prazo indeterminado:

Atividades oferecidas ao público da terceira idade desenvolvidas pelas secretarias do município de São Pedro do Ivaí;

As escolinhas e treinamentos de todas as modalidades esportivas realizadas de oferecidas ao público pelo departamento de esporte de maneira geral;

As atividades oferecidas ao público nas unidades básicas de saúde – UBS (exceto casos de urgência emergência e a Farmácia municipal);

As atividades oferecidas ao público desenvolvidas pela secretaria municipal de assistência social e nos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS e CREAS;

Ficam proibidos novos alvarás/autorização de funcionamento e revogados as já expedidas à vendedores ambulantes a partida de 19 de março por prazo indeterminado;

Estão suspensos todos os eventos públicos de qualquer natureza, com reunião de público acima de 50 pessoas;

O Governo municipal também recomenda a suspensão de todos os eventos particulares de qualquer natureza, com reunião de público acima de 50 pessoas;



De acordo com o documento, as medidas previstas no decreto poderão ser reavaliadas a qualquer tempo. Todos os órgãos e as entidades da administração pública municipal direita indireta deverão adotar as medidas determinadas neste decreto. “Com o alto grau de preocupação em todo o mundo, decidimos tomar essas medidas de segurança. Queremos preservar a saúde e a vida da nossa população, principalmente os grupos mais suscetíveis à doença, como as crianças e os idosos”, enfatizou o prefeito José Isalberti.

No esporte, uma medida que já está valendo é a suspensão das aulas de Zumba, que ocorrem no Bosque Municipal. O departamento de esportes informou ainda que a Copa Fora de Série, programada para este mês, está suspensa até que a situação retorne ao normal. “O objetivo é impedir que a doença avance no Estado do Paraná e possa chegar em São Pedro do Ivaí. Por isso, as medidas objetivam a diminuição da circulação de pessoas e aglomerações”, explicou José Isalberti.