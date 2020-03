Profissionais da Saúde de Ivaiporã debatem plano de contingência contra coronavírus

Os profissionais do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã, que trabalham nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), se reuniram para estabelecer o plano de contingência contra o coronavírus (Covid-19), na quarta-feira, dia 18 de março, no salão nobre da Prefeitura.

O diretor do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã, Claudeney Martins, e a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Nilza Fernandes, debateram com a equipe como deve ser o atendimento em casos leves, moderados e graves de coronavírus – se surgir caso positivo em Ivaiporã.

Os profissionais de saúde também discutiram quando possíveis casos poderão ser atendidos por telefone ou nas UBS, e quando devem ser encaminhados para unidades hospitalares.

Para evitar a transmissão coronavírus e casos graves, Claudeney Martins recomenda isolamento social de viajantes e cancelamento de grandes eventos, por exemplo. “O Ministério da Saúde disponibilizou o número 136 para quem tem sinais leves. Dessa forma, os profissionais de saúde poderão orientar sem expor a pessoa a um ambiente com maior circulação do vírus”, orientou Claudeney Martins.

Na terça-feira, equipes do Departamento Municipal de Saúde de Ivaiporã e da 22ª Regional de Saúde – incluindo prefeitos, diretores de departamentos municipais de saúde, técnicos e profissionais de unidades hospitalares – se reuniram no salão nobre da Prefeitura para estabelecer as formas de combate ao coronavírus e eventuais atendimentos. “O objetivo foi orientar cada município a estabelecer o próprio plano de contingência”, comentou a chefe da 22ª Regional de Saúde, Eleane Rother.



Em breve, será distribuído um banner contendo orientações sobre o coronavírus e email especialmente para esclarecer dúvidas. O banner será fixado nas UBS, onde os profissionais também poderão esclarecer dúvidas por telefone.





Posto Central (3472-1788)



UBS Jacutinga (3472-7113)



UBS João XXIII (3472-2312)



UBS Monte Castelo (99647-6275 ou 99119-8137)



UBS Santa Bárbara (3472-3795)



UBS São Luiz (3472-2602)



UBS Vila Nova Porã (3472-5022)



UBS Vila Rural Ivainópolis (3472-7113)