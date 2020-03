Agência do Trabalhador de Ivaiporã segue recomendação e suspende atendimento ao público

A gerente da Agência do Trabalhador de Ivaiporã, Joice Mara de Oliveira Gonçalves dos Santos, informa que, por recomendação da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, o atendimento ao público é suspenso em função do alerta de pandemia do coronavírus (Covid-19), a partir desta quinta-feira, dia 19 de março.

O atendimento interno e telefônico é mantido pela equipe, que irá priorizar o atendimento digital.

O trabalhador poderá ser atendido por meio das plataformas digitais, como pelo Aplicativo Sine Fácil, CTPS Digital e a página https://empregabrasil.mte.gov.br/.

Os encaminhamentos de trabalhadores às vagas abertas serão efetuados prioritariamente pelo aplicativo Sine Fácil. Além disso, a habilitação do seguro-desemprego deve ser feita pela carteira digital ou pela página empregabrasil.mte.gov.br.

No que se refere à seleção de mão de obra a recomendação é que a deverá ser em local indicado pelo empregador obedecendo ao critério de não ter aglomeração de pessoas.

Nas 216 Agências do Trabalhador do Estado do Paraná a orientação é para que o atendimento seja realizado de forma não presencial, buscando não haver grande circulação de pessoas (atendimento interno).