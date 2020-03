Jandaia do Sul adota medidas contra coronavírus

O prefeito de Jandaia do Sul Benedito José Pupio (Ditão) determinou, após reunião com representantes da saúde, uma série de medidas a serem adotadas no município para prevenção do coronavírus. As aulas na rede municipal serão suspensas a partir da segunda-feira (23), serviços de saúde serão restringidos. Na área de esporte e lazer várias atividades serão canceladas.

Além do pedido de cautela, Ditão pediu o apoio de todos. Os decretos deverão ser publicados em edição extraordinária do Diário Oficial do Município, ainda nesta semana.

"O bem estar da vida das pessoas é nossa prioridade. Jandaia do Sul está implementando ações e se antecipando no enfrentamento dessa doença. A situação é muito preocupante e precisamos da união de todos para vencer essas batalha", disse o prefeito.

Veja as medidas

SAÚDE

Postos de Saúde e Pronto Atendimento Municipal (PAM) atenderão normalmente, porém reforçando para as pessoas evitarem procurar com situações que podem aguardar, para evitarmos aglomerações de pessoas e risco para a população.

- Hospital Nossa Senhora de Fátima suspende o horário de visitas

- As pessoas que tem exames agendados e consultas fora do município devem consultar a Secretaria de Saúde, se foi mantido o agendamento.

- Quem realmente for necessário procurar o atendimento, não levar acompanhante, ou no máximo um acompanhante.

- Em caso de suspeita, dirigir-se imediatamente as UBS ou Pronto Atendimento.





EDUCAÇÃO

Educação

_ Até o dia 20 de março, sexta-feira, Escolas e CMEIs Centro Municipal de educação infantil funcionam, inclusive com transporte e alimentação.

_ Na segunda-feira (23), as atividades serão suspensas nas unidades.

_A partir de quinta-feira, 18 de março, reuniões de pais, viagens e outras atividades coletivas estão suspensas em todas as unidades.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

_ Centro de Convivência da Melhor Idade: atividades suspensas a partir do dia 23 de março.





CULTURA

_ Projeto cultural e outras atividades como dança, capoeira musical seguirão com suas aulas suspensas, a partir de 23 de março.

_ Reuniões previstas estão canceladas, a partir de 18 de março.





ESPORTES E LAZER

_ Treinamentos das modalidades esportivas que participam de competições estão suspensos apartir de 18 de março.

_ Complexo Poliesportivo meu campinho: ginásio fechado, quadras externas, campo de futebol.

_ Demais ginásios de esporte do município fechados e programação suspensas a partir de 18 de março.

Também foram adiadas por tempo indeterminado as competições que teriam início nos próximos dias como o 34º JEPS – Fase Municipal e a V Taça Jandaia de Futsal







OUTROS SERVIÇOS

_ Central de Atendimento ao Cidadão está mantido.

_ Eventos sociais já programados e com aglomeração de pessoas, serão provisoriamente suspensos apartir de 18 de março.

_ Todos os serviços essenciais, como SAMU, limpeza urbana e recolhimento de lixo funcionarão normalmente.

Outras informações podem ser obtidas no Departamento de Vigilância Epidemiológica, através do telefone (43) 3432-1421