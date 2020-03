Secretaria de Estado da Saúde confirma caso de coronavírus em Londrina

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou no começo da noite desta terça-feira (17), o primeiro caso de coronavírus em Londrina. Trata-se de uma mulher de 52 anos, que esteve recentemente na Itália.

Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, ela está em isolamento domiciliar e os sintomas começaram no dia 6 de março, quando ainda estava viajando. A mulher foi orientada sobre os procedimentos de segurança internacionais.

Ainda segundo a secretaria, ela retornou para Londrina no dia 9 de março, acompanhada do marido. Ela ficou em isolamento e no dia seguinte procurou atendimento em uma clínica particular, que não teria suspeitado do caso.

Como os sintomas não melhoraram, ela procurou outro atendimento, quando foi solicitado os exames que deram positivo.

Além de Londrina, outros 5 novos casos foram confirmados, sendo em Cianorte, Campo Largo, Curitiba e Pinhais. A paciente de Cianorte tem 62 anos e esteve nos Emirados Árabes, em fevereiro. Ela está em isolamento domiciliar depois de ter sido hospitalizada. O quadro clínico é considerado moderado. O exame foi realizado pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR).

O número de suspeitas do novo coronavírus no Paraná quase triplicou entre a segunda (16) e esta terça-feira (17), saindo de 85 para 240 casos, de acordo com o Ministério da Saúde.