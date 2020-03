Fórum da comarca de São João do Ivaí suspende expediente por um mês

A direção do Fórum Civil da comarca de São João do Ivaí publicou hoje (17) a portaria 08/2020 que estabelece a suspenção do atendimento ao público a partir da atual data, tendo retorno previsto para o dia 17 de março. A medida foi tomada após orientações do ministério da Saúde, com o objetivo de evitar a circulação de pessoas e conter a propagação do coronavírus (COVID-19).

Ainda, conforme a portaria, haverá exceção no atendimento apenas para casos urgentes e o contato deve ser feito pelo telefone (43) 3477-1566. Documentos podem ser encaminhados para o e-mail: sji-ju-scr@tjpr.jus.br.