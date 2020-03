Prefeito de Faxinal anuncia medidas emergenciais contra o coronavírus

O prefeito de Faxinal, Ylson Álvaro Cantagallo, anunciou na tarde desta terça-feira (17), uma série de medidas emergenciais para prevenção do coronavírus. De acordo com ele, a partir de sexta-feira (20) serão suspensas aulas nas escolas por 15 dias. O transporte público do município também será suspenso a partir de sexta e os atendimentos médicos serão feitos a domicílio para evitar aglomeração de pessoas e proliferação do covid-19.

“O planeta está vivendo um momento crítico. Estamos nos antecipando e adotando medidas para ajudar o povo do Vale do Ivaí”, afirmou o prefeito durante o pronunciamento.



Segundo Cantagallo, um enfermeiro de plantão será responsável por atender os telefonemas da população. Caso exista necessidade, um médico irá a domicílio. “As medidas são necessárias para não haver aglomeração no hospital ou nos postos de saúde. Isso poderá amenizar muitos problemas causados pela pandemia, por isso devem ser respeitadas pela população”, assinala.



Seguem abaixo os números da saúde

Unidade Básica Central (Plantão) 3461-1651

Samu 192

Defesa Civil 199

Defesa Civil 3461-3838

Prefeitura 98457 3403

Prefeitura 98457 -3404