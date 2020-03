Homem é preso em São João do Ivaí por descumprir medida protetiva

A Polícia Militar (PM) atendeu na segunda-feira (16) uma situaçãode descumprimento de medida protetiva, a ocorrência foi na Rua Cambé, por volta das 17 horas.

No local, os policias conversaram com o Oficial de Justiça que relatou que estava lá para cumprimento de medida protetiva contra o autor. Ele não poderia se aproximar 100 metros das pessoas, o rapaz ignorou as ordens e ficou nas proximidades aguardando que o oficial saísse.

Na presença dos policiais, o autor novamente descumpriu a medida passando por entre o Oficial de Justiça e as vítimas entrando em um bar.

Devido ao histórico já conhecido do autor e por entrar em um bar com diversas pessoas, a equipe pediu apoio para a viatura de Lunardeli, sendo então realizada a prisão do mesmo e encaminhamento para a delegacia.