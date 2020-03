Homem é assassinado em Umuarama após briga por lençol 

Um homem de 29 anos foi assassinado em Umuarama, no noroeste do Paraná, na noite de domingo (15). A motivação do crime seria uma briga por causa de um lençol.

Segundo a Polícia Militar (PM), o crime aconteceu em uma casa que funciona como uma república no bairro Córrego Longe. Na residência estavam oito pessoas, trabalhadores do Piauí contratados para realizar obras de um shopping, quando aconteceu a briga.

Conforme a polícia, Jonas Martins da Silva foi esfaqueado e morreu no local. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Umuarama.

O suspeito do crime fugiu, mas no início da manhã desta segunda-feira (16) foi preso ao retornar para casa onde tudo aconteceu.

A Polícia Civil informou que o suspeito deve ser indiciado por homicídio qualificado.