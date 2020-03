Para resguardar idosos do coronavírus Lar Santo Antônio pede que população adie as visitas

O novo coronavírus tem efeitos particularmente letais em idosos, por isso, o Lar Santo Antônio de Ivaiporã vem tomando medidas para resguardar que idosos que moram no asilo contraíam a doença.

Um estudo feito pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China mostra que o novo coronavírus teve letalidade de 3,6% dos contaminados com idade entre 60 e 69 anos. A taxa de mortalidade foi de 8% para quem tinha entre 70 e 79 anos e de 15% para pacientes com mais de 80 anos.

Mauro Zurlo, presidente do Lar Santo Antônio relata que atualmente o asilo atende 59 pessoas, a maioria com idade por volta dos 80 anos. “Com essa situação de pandemia, sabemos que os maiores afetados serão os idosos. Temos várias visitas diariamente, e são sempre bem-vindas, mas neste momento estamos pedindo para que adiem um pouco”.

Segundo Zurlo, o pedido é para evitar que o coronavírus na chegue os idosos. “Todos são acima de 60 anos, e a maioria muito frágeis. Temos alguns idosos que tem câncer, outros com algumas doenças mais complicadas, e como já têm um organismo mais debilitado ficam mais susceptíveis a contraírem a doença, e coronavírus para eles pode ser letal”.

Ainda segundo Zurlo, caso a visita seja extremamente necessária, os visitantes deverão seguir algumas orientações. “Como lavarem bem as mãos, utilizarem máscaras, evitarem o contato com o idoso. Infelizmente aquele abraço que a gente tanto gosta de dar teremos que evitar, isso tudo para benefício deles”. A mesma situação foi repassada aos funcionários do Lar Santo Antônio.