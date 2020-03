Rio Bom vai ganhar pavimentação asfáltica

O prefeito municipal Ene Benedito Gonçalves (PSB) assinou, na manhã dessa segunda-feira (16), a ordem de serviço para a execução imediata de pavimentação asfáltica nos trechos das ruas José Paulino (ao lado do terminal rodoviário), Evêncio Severino Ferreira e Dr. Rebouças.

A construção conta com recursos de R$ 223 mil, via emenda parlamentar da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), mais R$ 110 mil, de contrapartida da Prefeitura Municipal.

A obra será realizada pela Tapalam Constuções e Empreendimentos Ltda e vai contemplar pavimentação asfáltica em CBUQ, galerias pluviais, meio-fio com sarjeta e calçada ecológica com plantio de grama, além de embelezar a pista de caminhada, que está em construção, com início na Rua Evêncio Severino Ferreira (no complexo esportivo Amante Felipetto) e término nas margens do lago municipal Beija-flor.

“Essa era uma obra muito esperada pela comunidade daquela região. Além de trazer beleza para o município, trará também segurança, qualidade de vida para todos nós. Devemos tudo isso ao esforço da vereadora Patrícia Deretti (PT), quem articulou a emenda com a deputada Gleisi [Hoffmann], a quem temos imensa gratidão”, comemora o prefeito Ene.

O prazo previsto de entrega da obra é de cinco meses.