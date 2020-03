Prefeitura de Maringá suspende alvarás de eventos para evitar propagação do coronavírus

Na manhã desta segunda-feira (16), a Prefeitura de Maringá suspendeu os alvarás de eventos agendados no município com mais de 25 pessoas durante os próximos 30 dias, para evitar a possível propagação do coronavírus. A decisão inclui a não realização da 46ª Prova Rústica Tiradentes e outros eventos marcados dentro do prazo estipulado pela prefeitura.

Sobre aulas na rede municipal, ficará a critério dos pais ou responsáveis decidirem se levam ou não as crianças para as aula. Não serão computadas faltas neste período.

Conforme nota da prefeitura, até o momento são 11 casos suspeitos no município. Desses, seis foram descartados e cinco aguardam resultado.

Mesmo sem casos confirmados na cidade, a medida ocorre em função das orientações de prevenção sobre a proliferação do coronavírus. O objetivo maior é evitar aglomerações de pessoas, além de manter as precauções já anunciadas e recomendadas pelo Ministério da Saúde. Mudanças nas medidas preventivas poderão ocorrer constantemente.