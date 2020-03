Homem de Bom Sucesso denuncia agência de intercâmbios por estelionato 

Um homem procurou a Polícia Militar de Bom Sucesso, no domingo (16), dizendo ter sofrido crime de estelionato da Agência Mundi, de intercâmbios e viagens.

De acordo com a o relatório, em agosto de 2019, a vítima teria contratado os serviços de empresa, cujo pacote incluiria 4 semanas de curso de inglês geral com 15 horas semanais no período da tarde na instituição Oxford House College, em Londres, Inglaterra, além de 4 semanas de acomodação em casa de família, com previsão de embarque para 30 de maio de 2020.

Em 21 de fevereiro de 2020, via redes sociais, a empresa de intercâmbios divulgou que estava encerrando todas as suas atividades. De acordo com a PM, quando a vítima tomou conhecimento, procurou a empresa de várias formas, mas não conseguiu.

Segundo a vítima, o valor pago para a empresa foi de R$ 5.190, que ainda não foi ressarcido e os donos da agência ainda não se manifestaram.