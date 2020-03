Homem escapa de assalto e captura bandido, em Jandaia do Sul

Um homem escapou de uma emboscada de dois assaltantes e ainda conseguiu capturar um deles, na noite de domingo (15), em um sítio localizado na Estrada do Bagre, no Distrito de São José, em Jandaia do Sul.

O proprietário do sítio disse que os dois trabalhavam para ele construindo uma casa, quando ambos tentaram roubar sua carteira. A vítima entrou em luta corporal com os assaltantes e para se defender usou um pedaço de madeira. Um dos assaltantes fugiu pelo matagal e o outro foi contido até a chegada da polícia.

Na delegacia, foi constatado que o homem tinha um mandado de prisão em aberto que foi devidamente cumprido pela PM. Porém, antes de ser preso, ele foi levado ao Hospital da Providência para receber cuidados médicos por causa dos ferimentos.