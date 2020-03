Homem pede copo de água e assalta idosa no domingo (16) em Califórnia 

A Polícia Militar de Apucarana foi acionada no domingo (16), às 9 horas, por uma idosa de 64 anos, de Califórnia, que foi assaltada por um homem. Ela relatou à PM que estava em casa e um homem bateu palmas em frente ao portão e pediu um copo de água.

De acordo com a PM, a senhora foi buscar e ao retornar, o homem perguntou se o ex-morador alugaria a residência ao lado. A idosa disse que não tinha a informação, e neste momento, o homem sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto.

O assaltante, segundo informações da PM, entrou na casa e prendeu a mulher no banheiro levando um celular marca e R$ 2 mil reais em espécie. De acordo com a equipe, foi realizada a busca do assaltante, mas sem êxito.