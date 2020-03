Mulher é assassinada e homem é degolado no sábado (14), em Reserva

A Polícia Militar de Reserva registrou dois assassinatos no sábado (14). Um deles, foi de uma mulher de 42 anos, que tentou impedir o ex-genro de matar a filha e foi atingida por tiros disparados.

O fato ocorreu no Bairro São Francisco. De acordo com a polícia, o ex-genro não aceitava o fim do relacionamento com a filha da mulher morta no sábado (14) em Reserva. A outra ocorrência foi a de um homem de 37 anos, degolado no Bairro Jardim Paraná.

Ele teve o pescoço decepado após uma confusão, que segundo informações seria de caráter familiar.