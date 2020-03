Homem agride irmã em Jardim Alegre e é detido pela PM

Um homem foi detido e conduzido à 54ª Delegacia Regional de Polícia de Ivaiporã depois de agredir a irmã dele que ficou com hematomas no rosto e braço direito, além de vermelhidão na região do pescoço. O caso foi registrado no Conjunto José Paschulski, por volta das 18 horas, no domingo (15).

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou que o irmão chegou na residência agressivo e alterado, no momento que chamou a atenção do autor pois sua mãe estava enferma e não queria bagunça, ele partiu agressivamente para cima dela. Foi necessário a intervenção de outros familiares para contê-lo e preservar a integridade física da vítima.



A equipe policial, realizou patrulhamento e logrou êxito em encontrar o autor dos fatos. Ambas as partes foram encaminhadas para 54ª DRP para providências.