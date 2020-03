Mulher se defende e agride marido com faca, em Ivaiporã

Na madrugada de domingo (15), a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender na Luiz Pasteur, em Ivaiporã, uma ocorrência onde uma mulher acabou ferindo o marido ao reagir as agressões.

Conforme consta no Boletim de Ocorrência, ela relatou aos polícias que estava em uma lanchonete quando ele teria bebido muito e a agredido com um soco na boca.

Quando retornavam para casa, no caminho o autor voltar a agredi-la com tapas no rosto. Na residência o companheiro novamente foi para cima, quando a mulher tomou posse de uma faca e o cortou na perna.

O autor recusou atendimentos do SAMU e não quis ser encaminhado ao Hospital Municipal para atendimento médico. Diante dos fatos, ambos foram conduzidos à 54ª Delegacia Regional de Polícia Civil.