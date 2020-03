Campeonato Municipal de Futebol começa neste domingo em Marilândia do Sul

Começa neste domingo (15) uma das competições mais tradicionais do esporte em Marilândia do Sul, o Campeonato Municipal de Futebol, edição 2020. O evento é organizado pela Secretaria de Esportes de Marilândia do Sul, através da Prefeitura Municipal. Como é de costume, todos os jogos serão realizados no Estádio Municipal, Romeu Belígni, localizado na área central da cidade.

O Secretário de Esportes Cleverson Ribeiro, criou nos últimos meses um planejamento incluindo uma série de cuidados de utilização do gramado do estádio. O objetivo era que a grama estivesse em perfeitas condições para o início do campeonato, o que de fato aconteceu. "Hoje temos um gramado em perfeitas condições para que os jogos possam ser realizados da melhor maneira possível. Nossa parte é garantir a estrutura e organização, o espetáculo fica por conta dos atletas."

Em 2020 lutam pelo título municipal 10 equipes da cidade, no grupo A, Unidos Futebol Clube, São José, Binho Importados, Placa da Areia e Fazenda Esperança, enquanto no segundo grupo, ficaram, Grêmio Conquista, Ousadia e Alegria, Marilândia Veterano, Nova Amoreira e Panificadora Izabela. Os quatro melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final.

Na primeira rodada serão quatro jogos, dois pela manhã e outros dois no período da tarde. Ás 8:45 hs jogam Panificadora Izabela e Grêmio Conquista, na sequência o duela será entre São José e Binho Importados. Após o almoço, teremos Nova Amoreira enfrentando Ousadia e Alegria e depois, para fechar o domingo, Unidos joga contra Placa da Areia.