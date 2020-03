Na Rua Getúlio Vargas, em Ivaiporã, um Ford/Del Rey colidiu com um Fiat Siena que estava estacionado. Após a colisão, o motorista do Del Rey deixou o carro atravessado na via e fugiu do local. A ocorrência foi registrada no sábado (14) por volta das 20h30.

Populares informaram a Polícia Militar que o condutor do Del Rey apresentava sintomas de embriaguez. O veículo foi encaminhado para o pátio da 6ª CIPM.