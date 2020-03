Bandidos roubam carro que estava sendo lavado, em Faxinal

Um morador da Rua José Maria Bueno em Faxinal teve a caminhonete S10 Advantage D placa NHL8E70 prata, roubada enquanto lavava o veículo em frente à casa dele. O caso aconteceu por volta das 11 horas do sábado (14).

A vítima relatou a Polícia Militar, que fazia a limpeza da caminhonete, quando um carro sedan prata estacionou e saíram do interior dois homens, um moreno, magro e cabelo crespo e outro branco, magro, cabelo curto, um deles com tatuagem no braço.

A dupla de posse de um revólver se aproximou da vítima e anunciou o roubo. O homem foi conduzido para o interior da residência e ordenado que permanecesse por volta de 10 minutos.

Os autores se evadiram do local tomando rumo desconhecido. Foi realizado patrulhamento para localizar os autores, mas sem êxito.