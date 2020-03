PM prende homem e apreende adolescente suspeitos de tráfico de drogas em São Pedro do Ivaí

Na madrugada deste sábado (14), a Polícia Militar (PM) apreendeu um adolescente e prendeu um homem, suspeito de envolvimento com tráfico na cidade de São Pedro do Ivaí.

Segundo a PM, tendo conhecimento de onde um dos elementos mora, a equipe passou a observar o endereço que já era alvo de diversas denúncias, e durante todo o tempo foi avistado uma grande quantidade de pessoas entrando e saindo do local.



Em dado momento,conforme a PM, um homem chegou na casa do denunciado, chamou alguém que se encontrava na casa e ambos saíram. Eles foram até um outro endereço e em uma esquina passaram invólucros para uma terceira pessoa que seria usuária de drogas, e toda a ação foi presenciada pela equipe da PM de São Pedro do Ivaí.



Diante dos fatos, eles receberam voz de abordagem, sendo que um deles empreendeu fuga não sendo alcançado, e o outro foi abordado e identificado, sendo este jovem de 17 anos, já conhecido no meio policial.



Posterior a esta ação, foi deslocado na casa de ambos, onde na primeira residência havia uma pessoa, que era o alvo inicial das denúncias, e que ao avistar a chegada das viaturas, jogou uma certa quantidade de droga pelo muro. Com ajuda das equipes ROTAM e CANIL foi localizado o entorpecente.

O suspeito de 26 anos, estava sob monitoramento eletrônico através de tornozeleira, por condenação pelo crime de tráfico de drogas, informou a PM.



Na residência do outro detido, encontrava-se uma menor (17 anos) que se identificou como sendo a namorada do morador, e lá também foi encontrado droga, balança de precisão, dinheiro e rolos de papel alumínio.



Além de porções de maconha, a PM também apreendeu cocaína, que somado o valor de sua venda, mais o dinheiro localizado na casa, totalizariam R$5.400, nas mãos de traficantes, repassou a polícia.

No total foram apreendidas 53,59 gramas de cocaína .