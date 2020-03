Confira a lista de falecimentos de Apucarana e região 

Antonio Beletato, 88 anos. O velório será na residência em Apucarana e o sepultamento está previsto para as 11 horas deste sábado (14), no Cemitério Cristo Rei, em Apucarana.

Luan Henrique Calixto Horácio, 21 anos. O velório ocorre na Capela Mortuária Central de Apucarana e o sepultamento está previsto para as 11 horas deste sábado (14), no Cemitério Portal do Céu, em Apucarana.

João Bosco Cruz, 78 anos. O velório será na Capela Municipal de Jandaia do Sul e o sepultamento está previsto para as 11 horas deste domingo (15), no Cemitério Municipal, de Jandaia do Sul.