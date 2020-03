Abastecimento em Lunardelli e Califórnia fica comprometido neste sábado (14) e domingo (15)

A Sanepar informa que a estiagem e a elevação do consumo nas últimas semanas estão afetando o fornecimento de água em Califórnia e em Lunardeli neste sábado (14). Caminhões-pipa estão reforçando o abastecimento nos reservatórios de ambas as cidades. Em Lunardeli, especialmente a parte alta da cidade pode ser afetada.

A normalização do fornecimento de água deve ser gradativa, ao longo de domingo (15). A Sanepar pede que a população utilize água de maneira racional, priorizando higiene e alimentação e evitando desperdícios.

Imóveis que possuem caixa-d’água não devem ser afetados. A Sanepar lembra que, de acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800-2000115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile.