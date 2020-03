Adolescente de 15 anos é suspeito de esfaquear garoto de 14, em colégio de Cambira 

Um adolescente de 15 anos é suspeito de esfaquear um garoto de 14 anos, em Cambira. O que chama atenção é que o crime aconteceu no Colégio Estadual da cidade, por volta das 17h15, de sexta-feira (13).

A pedagoga da colégio foi quem chamou a Polícia Militar (PM). A profissional repassou que um adolescente de 15 anos, em posse de uma faca, desferiu um golpe em um garoto de 14 anos. O menino foi socorrido e levado até o Posto de Saúde Municipal.

O garoto foi atingido por um golpe, que provocou um corte de aproximadamente dois centímetros, na altura dos rins. O jovem precisou ser transferido para Apucarana.

O Conselho Tutelar foi chamado e acompanha o caso. A PM informou que durante atendimento da ocorrência, uma idosa chegou e disse que o neto dela, de apenas 11 anos, havia sido agredido dentro do ônibus escolar, por volta das 12h40.

Ainda conforme a avó, o neto foi atingido por dois socos no rosto e chegou a ficar desnorteado. O adolescente que esfaqueou o garoto na escola, também teria batido na criança de 11 anos.

A PM e os conselheiros foram até a casa do suspeito, mas a mãe do adolescente disse que não sabia onde o filho estava. Ela foi advertida sobre a conduta do jovem e se comprometeu em apresentá-lo.