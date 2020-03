Homem preso por violência doméstica, em Ariranha do Ivaí

Em Ariranha do Ivaí na madrugada de sexta-feira (13), por volta das 6 horas, um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) e conduzido a 54ª Delegacia Regional da Polícia Civil, por danos e violência doméstica. Ele foi detido em uma estrada rural próximo ao Distrito de Alto Porã, quando tentava se evadir do local em um Ford Fiesta.

Conforme o Boletim de Ocorrência, o autor confirmou que havia discutido com a companheira e que danificou o celular dela, porém, negou ameaças e agressões. No carro, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. Checado o veículo via sistema foi constatado débitos superior a R$ 10 mil, sendo o carro guinchado e recolhido ao pátio da 6ªCIPM.



A vítima relatou que na noite anterior recebeu mensagens de Whatsapp do autor com ameaças de morte, caso ela não entregasse o filho. Por volta das 5 horas de sexta-feira, ele chegou a residência e foi direto ao quarto onde ela estava. Subiu em cima dela, e mandou desbloquear o telefone celular. Como ela não atendeu, arremessou o celular da vítima contra a parede.

A mulher relatou ainda, que na sequência o autor foi até o carro e voltou com uma faca e mesmo com uma criança no colo, ele partiu para cima dela. No momento em que a prima da vítima interveio, ele então passou a correr atrás da prima. Posteriormente, entrou no carro e se evadiu.

Diante dos fatos narrados pela vítima, ambas as partes foram encaminhadas para 54ª DRP para providências cabíveis ao caso.