São João do Ivaí capacita servidores para atendimento de urgência e emergência

A secretaria de Saúde de São João do Ivaí, em parceria com o CIUENP (Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná) realizou na quinta-feira (12), no plenário da Câmara Municipal, um curso de capacitação em atendimento básico e primário de Urgência e Emergência.

O curso, que foi ministrado por profissionais do SAMU Noroeste, de Umuarama, contou com embasamento teórico e prático. Os servidores das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, e também os funcionários da APAE, tiveram acesso a orientações sobre como proceder em diversas situações de primeiros socorros.

Alguns conteúdos repassados foram: reanimação cardiopulmonar, convulsão, quedas, engasgue, atendimento rápido e detalhamento de como funciona a rede SAMU. A vice-prefeita, Carla Emerenciano disse na abertura do evento que o treinamento é pioneiro entre os municípios da região.

“Buscamos essa parceria com o SAMU para que nossos profissionais de saúde tenham maior embasamento, e pedimos para que servidores de outras secretarias e a APAE também participassem, para que fosse formada uma rede mais preparada para qualquer eventualidade”, disse Carla.

A secretária de Saúde, Adriana Ceron de Almeida, complementa que dentro de 30 a 40 dias uma nova capacitação será ofertada. “Foi muito importante o treinamento, principalmente por abranger outras secretarias.

Os profissionais da educação, por exemplo, puderam conhecer como proceder em alguns casos, o que reforça a qualidade do atendimento em qualquer emergência. O aluno será amparado dentro do ambiente escolar quando ocorrer alguma situação, até a chegada da equipe de socorristas”, enaltece.