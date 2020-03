Vândalos destroem imagens de santos no cemitério de Marumbi

Vândalos promoveram um verdadeiro quebra-quebra no cemitério municipal de Marumbi, no Vale do Ivaí, durante a madrugada de quinta-feira (12). Várias imagens de santos foram quebradas, além de vidros e portas.

A polícia militar (PM) foi acionada logo pela manhã por funcionários do cemitério. De acordo com o relatório policial, eles teriam chegado para trabalhar, e se depararam com as portas e vidros de um almoxarifado quebrados. Várias imagens de santos do cemitério também foram danificadas.



A PM fez a orientação das vítimas. Ninguém foi preso.