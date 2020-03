Cerca de 800 mulheres são motivadas em Ivaiporã a se transformar para melhor

Nesta quinta-feira, dia 12 de março, cerca de 800 mulheres assistiram à palestra “Mulheres na TPM – Transformação Para Melhor”, ministrada pela palestrante motivacional Helda Elaine, no salão da Paróquia Santíssima Mãe de Deus, onde foi celebrado o Dia Internacional da Mulher em cumprimento a Lei Municipal 2.962/2017.

A palestra “Mulheres na TPM – Transformação Para Melhor” integrou o 4º Encontro de Mulheres realizado pela Prefeitura de Ivaiporã, Acisi Mulher, Sebrae, Câmara da Mulher Empreendedora e Gestora de Negócios, Emater, Seab, Comissão da Mulher Advogada, Associação de Rotarianos de Ivaiporã e Câmara da Mulher Rural – com apoio Sicredi.



Na ocasião houve entrega de brindes, momentos de descontração e entrega de um kit break - lanche da tarde.



A primeira-dama Nair Amaral, que representou o prefeito Miguel Amaral, parabenizou a comissão organizadora do 4º Encontro de Mulheres e as mulheres que lutam diariamente por espaço na sociedade.



Por se considerar bastante otimista a palestrante afirmou que as mulheres têm muitas razões para comemorar o Dia Internacional da Mulher. “Acredito que as mulheres avançam cada vez mais em diversos setores da sociedade – não ocupando lugares dos homens, mas trabalhando em conjunto e com muita competência”, defendeu Helda Elaine.



No final, a palestrante compartilhou a própria história de vida e mostrou que é possível evoluir. "Às vezes, temos a tendência a esconder o nosso potencial. Mas podemos crescer com humildade e profissionalismo”, garantiu Helda Elaine.



A diretora do Departamento Municipal de Cultura da Prefeitura de Ivaiporã, Amanda Amaral Rafael, agradeceu à palestrante por viver momentos de descontração em Ivaiporã e observou o crescimento da mulher na sociedade. “Por isso, precisamos refletir sobre o nosso potencial – independente das funções que exercemos, porque as angustias e conquistas são semelhantes entre as mulheres”, declarou Amanda Amaral Rafael.



Em nome da comissão organizadora a chefe da Seab, Vitória Holzmann, agradeceu às mulheres que comparecem ao salão da Paróquia Santíssima Mãe de Deus e enalteceu o envolvimento da organização que pensou especialmente em homenagear as mulheres jovens, adultas e aposentadas.



O cerimonial do 4º Encontro de Mulheres ficou a cargo do professor Thiago Zanoni.