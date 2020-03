Prefeitura de Lunardelli abre processo seletivo com quatro vagas

A Prefeitura Municipal de Lunardelli lançou edital para abertura de Processo Seletivo Simplificado (PSS) com a finalidade de preencher quatro vagas com salários até R$ 2,9 mil. De acordo com o edital, o processo irá selecionar candidatos aos cargos de dentista, educador infantil, enfermeiro e servente geral.

As inscrições serão realizadas de 16 a 27 de março, pessoalmente ou mediante apresentação de procuração com poderes específicos, no Departamento de Recursos Humanos ou no Departamento de Contabilidade da prefeitura, localizada na Avenida Dom Pedro II, centro, das 8h às 11h30. A taxa de inscrição custa R$ 40. Os candidatos serão submetidos a prova de títulos que definirá a classificação. Este processo seletivo tem validade de um ano.