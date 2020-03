Por dívidas antigas, Prefeitura de Jardim Alegre tem os telefones cortados

Quem tentou entrar em contato com a prefeitura de Jardim Alegre ou alguma de suas secretarias pode ter tido dificuldades, visto que alguns telefones da administração municipal estão cortados por falta de pagamento de gestões anteriores que chega a R$ 540 mil.

Em nota divulgada a população, a Prefeitura esclarece que as linhas telefônicas (43) 3475-1354 (43) 3475-1167 (43) 3475-2107 (43) 3475-1256 estão bloqueadas. Somente a linha 3475-1167 está recebendo ligação.

O motivo informado na nota foi falta de pagamento de contas nos anos de 2000 e 2001, além de outras pendências de anos anteriores.

Na nota, a administração municipal diz ainda que está tentando uma negociação da dívida com a empresa prestadora do serviço, e acredita que em breve as linhas telefônicas serão restabelecidas.