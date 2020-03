Funcionário da Copel tem uniforme furtado em Califórnia

Um funcionário da Companhia Paranaense de Energia (Copel) teve seu uniforme furtado, na terça-feira (10) à noite, na Rua São Francisco, em Califórnia. O homem disse que o bandido aproveitou um momento de distração para praticar o crime.

A vítima disse que chegou de S10 em frente a sua casa e saiu do veículo para abrir o portão. Ao retornar para guardar sua caminhonete flagrou um homem saindo do veículo com seus pertences.

Foram levados um uniforme da Copel, carteira com documentos, cartões de crédito e um celular. A polícia fez rondas naquela região, porém o autor do furto não foi localizado.

A população deve ficar atenta, caso o criminoso use o uniforme furtado para aplicar golpes.

Veja as orientações da Copel para saber como agir em casos suspeitos:

– Os empregados ou contratados da Copel estão sempre identificados com crachá.

– Em geral, eles não entram nas residências de clientes. No entanto, se isso for necessário, é importante exigir a identificação do profissional e contatar a Copel para confirmar se ele está realmente a serviço da empresa.

– Outra informação importante é que qualquer serviço prestado é cobrado apenas na conta de luz. Nenhum empregado ou profissional contratado pela Copel está autorizado a cobrar ou receber pagamento diretamente dos consumidores.

– Em caso de dúvida, ligue para a Copel e chame a polícia. O telefone da empresa é 0800 51 00 116.