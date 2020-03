Escola municipal de Jardim Alegre para 600 alunos se encontra em fase de conclusão

O prefeito de Jardim Alegre, José Roberto Furlan (PPS) acompanhado do presidente da Câmara de Vereadores Rubens Vanderlei de Castro (PPS) iniciou a quarta-feira (11) vistoriando as obras de construção da Escola Municipal Professor Dilson Teixeira Coelho, localizada na Rua Pedro Totolo. A construção que se encontram em fase de conclusão já tem recursos garantidos para a aquisição dos mobiliários. A intenção da atual administração é entregar a nova unidade escolar para a população ainda no primeiro semestre.

A nova unidade escolar conta com recursos de mais de R$ 3.3 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). A escola tem área construída de 3.2 mil metros² e conta com 12 salas de aula, laboratório, biblioteca, sala de informática, sala de professores, área administrativa, cozinha, refeitório, auditório multifuncional e uma quadra poliesportiva coberta.

Atualmente a Escola Professor Dilson Teixeira Coelho funciona em dualidade no Colégio Estadual Cristóvão Colombo, na Rua Santos. A nova escola terá capacidade para atender 600 alunos do ensino fundamental das séries iniciais.

A unidade que é composta por seis blocos começou a ser erguida em 2014, porém por conta da crise financeira do país foi paralisada em 2015 e retomada no final de 2017.

“Quero agradecer imensamente o nosso deputado Sergio Souza que fez um grande trabalho para levantar esse recurso e nós darmos sequência. A prefeitura também teve que fazer a atualização dos valores, pelo tempo que ficou parada os valores estavam desatualizados, e com isso, a empreiteira teve condições de continuar a trabalhar e a gente chegar ao final dessa obra", salientou Furlan.



Ele também agradeceu o senador Oriovisto Guimarães que destinou emenda para ser aplicada na aquisição das mobílias. “É um recurso de R$ 300 mil garantido que já se encontra no sistema do governo. Logo que for liberado faremos a licitação”, disse Furlan.

O presidente da Câmara de Vereadores parabenizou o empenho da atual administração pela continuidade da obra. “Uma obra que poderia se tornar um elefante branco. A atual administração trabalhou muito, e conseguiu dar andamento, e hoje está aí, uma escola moderna que vai dar um melhor atendimento aos nossos alunos. Então, é sem dúvidas mais uma obra importante que o prefeito Furlan vai entregar”, destacou Castro.

Furlan lembrou ainda, da pavimentação asfáltica concluída recentemente em frente ao local onde a escola está sendo construída. “Isso significa mais facilidade para a vida dos alunos, dos professores e de todos os moradores da região. Esta rua também é muito utilizada pelas pessoas que moram no Jardim América, mas que nos dias de chuva ficava intransitável”. Os investimentos para o pavimento do asfalto foram de R$ 260 mil.